Schneider Electric Aktie

Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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Übernahmeangebot 06.10.2026 16:12:00

Übernahmeangebot für Shelly Group: Verwaltungsrat stützt Schneider-Electric-Offerte - Aktien im Blick

Übernahmeangebot für Shelly Group: Verwaltungsrat stützt Schneider-Electric-Offerte - Aktien im Blick

Die Shelly Group unterstützt das Übernahmeangebot der französischen Schneider Electric.

Der Verwaltungsrat komme in einer Beurteilung zu der Einschätzung, die angebotenen 70 Euro je Aktie sei "fair und angemessen", heißt es in einer Mitteilung des im SDAX notierten bulgarischen Smart-Home-Unternehmens.

Der Verwaltungsrat sehe in Schneider Electric einen "starken strategischen Partner für die nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group". Schneider habe angeboten, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschließlich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.

Die Shelly-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unverändert bei 65,80 Euro, während die Schneider Electric-Aktie in Paris 3,79 Prozent auf 262,45 Euro verliert.

DJG/uxd/rio

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Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: Shelly Group

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