Übernahmefantasie belebt PNE-Aktie - Morgan Stanley sondiert Käufer

Während sich vorbörslich ein stärkeres Plus abzeichnete, geht es im frühen XETRA-Handel jedoch lediglich 0,14 Prozent auf 14,18 Euro nach oben.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sucht die US-Bank in einem neuen Anlauf einen Käufer für ihren Anteil an dem Hamburger Wind- und Solarparkentwickler. Goldman Sachs sei beauftragt worden, das Interesse an dem Aktienpaket im Wert von mehr als einer halben Milliarde Euro in der Private-Equity-Branche auszuloten, hätten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen gesagt. Ein Käufer, der das Paket von Morgan Stanley übernähme, müsste den übrigen Aktionären ein Pflichtangebot machen. PNE ist an der Börse 1,1 Milliarden Euro wert.

Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel zeigte sich von den Gerüchten wenig überrascht. "PNE gilt schon seit längerem als Übernahmekandidat, zuletzt war es aber etwas ruhiger um derlei Spekulationen geworden. Mit dem Bericht erhalten sie aber neue Nahrung, allerdings wird sich der Verkaufsprozess wohl eine Weile hinziehen."

