Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Plus 22 Prozent
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20.03.2026 19:01:39
Übernahmegerüchte beflügeln Gerresheimer-Aktie - SDAX-Spitze erreicht
Das US-Verpackungsunternehmen Silgan Holdings habe Interesse an einer Übernahme des deutschen Medizinverpackungsherstellers bekundet, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Gerresheimer habe sich dazu nicht äußern wollen, und Silgan sei nicht unmittelbar erreichbar gewesen, hieß es. Die Titel von Silgan notierten zuletzt in New York gut ein Prozent im Minus.
Analyst Michael Roxland von der Investmentbank Truist Securities schrieb: "Die mögliche Übernahme von Gerresheimer steht im Einklang mit unseren Untersuchungen, wonach Silgan angesichts des starken Wachstums, der hohen Margen und der hohen Markteintrittsbarrieren aktiv bestrebt ist, im Gesundheitswesen weiter an Größe zu gewinnen."
Gerresheimer ringt aktuell mit Vorwürfen wegen Bilanzierungsfehlern und muss wegen der Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich den SDax verlassen. Die Aktien stehen bereits seit Monaten stark unter Druck.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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