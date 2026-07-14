Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
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14.07.2026 05:00:00
Übernahmekampf um Wiener Addiko Bank: Wie eine slowenische Bank die RBI noch ausstechen will
Die Slowenen bieten um 40 Prozent mehr für das Südosteuropa-Bankennetzwerk der früheren Hypo Alpe Adria als die RBI. Mit einer abgesenkten Mindestannahmequote wollen sie doch noch zum Zug kommenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Addiko Bank
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13.07.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
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13.07.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
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10.07.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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10.07.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
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09.07.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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08.07.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verliert letztendlich (finanzen.at)
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08.07.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Addiko Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|26.11.21
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|28.01.22
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|26.11.21
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Addiko Bank accumulate
|Erste Group Bank
|22.04.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.21
|Addiko Bank kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.20
|Addiko Bank buy
|Erste Group Bank
|19.08.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Addiko Bank neutral
|Erste Group Bank
|03.03.21
|Addiko Bank Hold
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,20
|-2,24%
|Raiffeisen
|54,70
|0,00%