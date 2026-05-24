KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.05.2026 14:26:49
Übernahmen aus Kanada: Wie deutsche Startups zu Futter für den KI-Hunger werden
Während die Politik von Weltmarktführern träumt, werden Deutschlands wichtigste KI-Hoffnungsträger zur billigen Beute. Der Doppelschlag des kanadischen Riesen Cohere zeigt schonungslos: Europas Ökosystem baut keine Champions, sondern reine Übernahmekandidaten fürs Ausland.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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