Übernahmespekulationen treiben Wendy’s-Aktie nach oben - Trian im Fokus

Die Wendy's-Aktie rückt nach neuen Übernahmegerüchten in den Fokus. Trian sucht demnach Investoren für einen möglichen Börsenrückzug der Fast-Food-Kette.

• Trian bemüht sich um Investorenunterstützung für ein mögliches Take-private-Angebot• Trian und Peltz halten bereits rund 16 Prozent an Wendy's• Aktie springt nach dem jüngsten 52-Wochen-Tief deutlich an

Trian prüft offenbar Übernahme von Wendy's

Bei Wendy's kommt neue Übernahmefantasie auf. Wie die Financial Times berichtet, spricht Nelson Peltz' Trian Fund Management derzeit mit externen Investoren über die Finanzierung eines möglichen Angebots für die US-Fast-Food-Kette.

Demnach fanden in den vergangenen Wochen Gespräche mit potenziellen Kapitalgebern statt, darunter auch Investoren aus dem Nahen Osten. Ziel wäre offenbar, Wendy's von der Börse zu nehmen. Ein formelles Angebot liegt laut dem Bericht aber noch nicht vor. Auch sei nicht garantiert, dass aus den Finanzierungsgesprächen tatsächlich eine Übernahmeofferte entsteht.

Warum Trian ausgerechnet jetzt Druck macht

Trian ist bei Wendy's kein unbeschriebenes Blatt. Der Finanzinvestor ist seit einer aktivistischen Kampagne im Jahr 2005 eng mit dem Unternehmen verbunden und hält gemeinsam mit Peltz rund 16 Prozent der Anteile. Zudem sitzen Trian-Manager Peter May und Bradley Peltz, Sohn von Nelson Peltz, im Verwaltungsrat.

Bereits im Februar hatte Trian in einer regulatorischen Mitteilung erklärt, Wendy's sei unterbewertet. Damals brachte der Investor strategische Alternativen ins Spiel und deutete an, sowohl ein Übernahmeangebot als auch einen Verkauf der Beteiligung zu prüfen. Für Anleger ist das entscheidend: Trian ist nicht nur ein Finanzinvestor von außen, sondern ein langjähriger Insider mit Einfluss.

Schwache Zahlen machen Wendy's angreifbar

Die Spekulationen treffen auf einen Konzern, der operativ unter Druck steht. Wendy's hatte zuletzt schwache Zahlen gemeldet und dabei auf hohe Rindfleischkosten sowie eine schwächere Kundenfrequenz verwiesen.

Gleichzeitig befindet sich Wendy's noch am Anfang seines sogenannten "Fresh Start"-Turnaround-Plans. Damit will die Fast-Food-Kette die schwächelnden US-Verkäufe beleben, das Menü verbessern und schwächere Standorte schließen. Ein Take-private-Szenario könnte Wendy's Zeit verschaffen, diesen Umbau abseits des Quartalsdrucks voranzutreiben. Ohne formelles Angebot bleibt die Fantasie aber anfällig.

Wendy's-Aktie springt nach 52-Wochen-Tief an

An der Börse wurde die Nachricht direkt als neuer Hoffnungsschimmer gewertet. Im NASDAQ-Handel legt die Wendy's-Aktie am Dienstag zeitweise 17,53 Prozent auf 7,95 US-Dollar zu. Damit setzt das Papier seine jüngste Erholung fort, nachdem es erst vergangene Woche bei 6,37 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte.

Die Reaktion im vorbörslichen Handel war sogar noch stärker: Dort sprang die Aktie zeitweise um 16,00 Prozent auf 7,86 US-Dollar an. Die Bewegung zeigt, worauf der Markt derzeit setzt: Nicht auf eine schnelle operative Trendwende, sondern auf eine mögliche Übernahmeprämie durch Trian.

Das sollten Anleger jetzt wissen

Für Anleger hängt bei Wendy's nun viel daran, ob aus den Gesprächen von Trian tatsächlich ein konkretes Angebot entsteht. Entscheidend wird sein, ob der Finanzinvestor genügend Kapitalgeber hinter sich versammeln kann und welchen Preis er für einen möglichen Börsenrückzug auf den Tisch legen würde. Erst dann lässt sich seriös einschätzen, ob der aktuelle Kurssprung mehr ist als eine Reaktion auf neue Übernahmefantasie.

Bis dahin bleibt die Aktie anfällig für starke Ausschläge. Wer investiert ist, sollte vor allem auf drei Signale achten: ein formelles Trian-Angebot, konkrete Finanzierungspartner und Fortschritte beim "Fresh Start"-Plan. Denn ohne operative Stabilisierung bleibt Wendy's zwar für Übernahmespekulationen interessant, aber fundamental weiter unter Druck.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.