Überraschender Redner: Tesla-Chef Elon Musk spricht zu VW-Führungskräften

Elon Musk, Gründer des US-Elektroautoherstellers Tesla, hat am Donnerstagabend vor VW-Führungskräften auf einer Tagung im österreichischen Alpbach gesprochen.

Das erfuhr das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen. Musk schaltete sich demnach auf Einladung von VW -Chef Herbert Diess per Video aus der Tesla -Zentrale in Texas zu. Spätestens seit dem Bau der Gigafactory bei Berlin gilt Tesla als Volkswagens größter Rivale in Sachen E-Mobilität.

Der Tesla-Chef fand lobende Worte für den VW-Konzern: "Volkswagen ist eine Ikone", sagte er. "Ich bin selbst lange verschiedene VW-Modelle und einen Porsche 911 gefahren." Auf Diess' Frage, warum Tesla so viel schneller sei als die Autobauer, sagte Musk: "Es liegt am Führungsstil. Ich bin in erster Linie Ingenieur und neben dem Auto faszinieren mich Lieferketten, Logistik und Produktionsprozesse."

Sorge um einen Fortbestand von VW hat Musk nicht. Das Unternehmen werde den Wandel meistern, gab er sich im Gespräch mit Diess zuversichtlich. Er sehe das Unternehmen aus Wolfsburg als seinen größten Herausforderer. Doch obwohl Tesla deutlich schneller und produktiver ist als andere Automobilkonzerne, geht es Musk noch immer nicht schnell genug. "Wir müssen trotz aller Erfolge noch besser werden", sagte der Tesla-Chef.

Mit der Einladung dürfte VW-Chef Diess an seine eigenen Manager appellieren. "Der Abstand vergrößert sich. Sie werden schneller. Sie liefern. Sie werden besser im Bauen von Autos. Sie sind die einzige Marke, die trotz COVID wächst. Sie haben eine vollvernetzte Flotte rund um die Welt. Wir müssen diesen Wettbewerb annehmen."

DÜSSELDORF (Dow Jones)