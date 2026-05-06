AMC Entertainment Holdings Aktie

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WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025

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Entertainment-Riese 06.05.2026 16:51:00

Überraschung bei AMC: Verluste schrumpfen stärker als gedacht - Aktie steigt

Überraschung bei AMC: Verluste schrumpfen stärker als gedacht - Aktie steigt

Der Kinokettenbetreiber AMC hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet. So fielen die Zahlen aus.

In seinem ersten Geschäftsquartal 2026 hat AMC Entertainment MEHR/WENIGER Verluste gemacht als im Jahr zuvor. Das EPS stieg von -0,47 US-Dollar auf -0,22 US-Dollar, Analysten waren zuvor von einem Verlust je Anteilsschein von 0,34 US-Dollar ausgegangen.

Bei den Erlösen ging es unterdessen aufwärts, die Umsätze lagen bei 1,045 Milliarden US-Dollar nach 862,5 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungn für die Erlöse hatten sich zuvor auf 968,85 Millionen US-Dollar belaufen.

Die AMC-Aktie zeigt sich an der NYSE bei 1,65 US-Dollar und damit 3,77 Prozent höher.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com

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