AMC Entertainment Holdings Aktie
WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025
|Entertainment-Riese
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06.05.2026 16:51:00
Überraschung bei AMC: Verluste schrumpfen stärker als gedacht - Aktie steigt
In seinem ersten Geschäftsquartal 2026 hat AMC Entertainment MEHR/WENIGER Verluste gemacht als im Jahr zuvor. Das EPS stieg von -0,47 US-Dollar auf -0,22 US-Dollar, Analysten waren zuvor von einem Verlust je Anteilsschein von 0,34 US-Dollar ausgegangen.
Bei den Erlösen ging es unterdessen aufwärts, die Umsätze lagen bei 1,045 Milliarden US-Dollar nach 862,5 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungn für die Erlöse hatten sich zuvor auf 968,85 Millionen US-Dollar belaufen.
Die AMC-Aktie zeigt sich an der NYSE bei 1,65 US-Dollar und damit 3,77 Prozent höher.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com
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