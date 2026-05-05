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WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025

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Entertainment-Riese 05.05.2026 22:26:00

Überraschung bei AMC: Verluste schrumpfen stärker als gedacht - Aktie unbeeindruckt

Überraschung bei AMC: Verluste schrumpfen stärker als gedacht - Aktie unbeeindruckt

Der Kinokettenbetreiber AMC hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet. So fielen die Zahlen aus.

In seinem ersten Geschäftsquartal 2026 hat AMC Entertainment MEHR/WENIGER Verluste gemacht als im Jahr zuvor. Das EPS stieg von -0,47 US-Dollar auf -0,22 US-Dollar, Analysten waren zuvor von einem Verlust je Anteilsschein von 0,34 US-Dollar ausgegangen.

Bei den Erlösen ging es unterdessen aufwärts, die Umsätze lagen bei 1,045 Milliarden US-Dollar nach 862,5 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungn für die Erlöse hatten sich zuvor auf 968,85 Millionen US-Dollar belaufen.

Die AMC-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE unverändert bei 1,58 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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AMC-Aktie trotzdem fester: Meme-Unternehmen bleibt hinter Erwartungen zurück

Bildquelle: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com

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