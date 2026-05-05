AMC Entertainment Holdings Aktie
WKN DE: A3D7MZ / ISIN: US00165C3025
|Entertainment-Riese
|
05.05.2026 22:26:00
Überraschung bei AMC: Verluste schrumpfen stärker als gedacht - Aktie unbeeindruckt
In seinem ersten Geschäftsquartal 2026 hat AMC Entertainment MEHR/WENIGER Verluste gemacht als im Jahr zuvor. Das EPS stieg von -0,47 US-Dollar auf -0,22 US-Dollar, Analysten waren zuvor von einem Verlust je Anteilsschein von 0,34 US-Dollar ausgegangen.
Bei den Erlösen ging es unterdessen aufwärts, die Umsätze lagen bei 1,045 Milliarden US-Dollar nach 862,5 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungn für die Erlöse hatten sich zuvor auf 968,85 Millionen US-Dollar belaufen.
Die AMC-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE unverändert bei 1,58 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com
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