Überschwemmungen in Südafrika - Mindestens 259 Tote

Johannesburg (Reuters) - In Südafrika sind bei Überschwemmungen nach starken Regenfällen mindestens 259 Menschen ums Leben gekommen.

Präsident Cyril Ramaphosa versprach bei einem Besuch an der Ostküste des Landes Hilfe für die Opfer. "Ihr seid nicht allein", sagte das Staatsoberhaupt bei seiner Visite in der Provinz KwaZulu-Natal. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um zu sehen, wie wir helfen können." Ein Vertreter der Provinz sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Abend, die Zahl der Toten sei nicht aktualisiert worden. Der Logistik- und Frachtkonzern Transnet nahm nach offiziellen Angaben im Laufe des Tages die Arbeit am Hafen Durban wieder auf, einer der wichtigsten Umschlagplätze in Afrika. Bundeskanzler Olaf Scholz kondolierte https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1514315715360272385 den Betroffenen.

Überschwemmungen und Schlammlawinen haben Häuser verwüstet, Straßen zerstört und auch Teile des Schiffsverkehrs unterbrochen. Die südöstliche Küste Afrikas könnte Wissenschaftlern zufolge künftig verstärkt unter Folgen des Klimawandels leiden.