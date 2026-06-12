Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.06.2026 14:21:00
Übersicht: So verbessert Apple iOS 27 an vielen Stellen
Mit iOS 27 reicht Apple lange erwartete KI-Funktionen nach. Aber das ist nicht alles, wie eine lange Liste zeigt, die bei der Keynote eingeblendet wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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