UEFA: Deutsche Clubs überholen Teams aus Spanien

NYON (dpa-AFX) - Die Bundesliga-Clubs haben mit ihren Einnahmen die Teams aus der Spanischen La Liga auf Platz zwei des Europa-Rankings abgelöst. Wie die UEFA in ihrem neuesten Landscape-Report für das Jahr 2024 mitteilt, nehmen die deutschen Vereine nun den Platz hinter dem klaren Spitzenreiter England ein.

Auch im Liga-Durchschnitt ist der deutsche Fußball bei den Einnahmen auf dem zweiten Platz. Der Fußball-Kontinentalverband gibt in dem Wirtschaftsbericht sogenannte Medianwerte an, da das Gefälle zwischen Top-Clubs und anderen Vereinen in praktisch allen Ländern eklatant ist.

So steigerte der englische Median-Club seine Einnahmen um 20 Millionen Euro auf 265 Millionen Euro. Der mittlere Wert der teilnehmenden Bundesliga-Vereine stieg um zehn Millionen Euro auf 164 Millionen Euro Einnahmen. Hier liegen Spanien (77 Mio. Euro), Italien (71 Mio.) und Frankreich (68 Mio.) klar zurück.

Rekordmarke auch für 2025

Im Finanzjahr 2024 erzielten die Vereine mit 28,6 Milliarden Euro eine Rekordmarke, für das Jahr 2025 wird von der UEFA eine Summe von über 30 Milliarden Euro erwartet./aer/DP/jha