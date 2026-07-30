WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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30.07.2026 11:59:20
UEFA set for emergency meeting on FIFA World Cup proposal
UEFA is reportedly soon to hold an emergency meeting to discuss FIFA's plans to effectively sell off a stake in the World Cup. European football's governing body has expressed stiff opposition to the plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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