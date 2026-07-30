WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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30.07.2026 18:07:20
UEFA votes to boycott World Cup over FIFA investor plan
UEFA members unanimously voted to boycott the World Cup and other FIFA competitions. The protest follows FIFA's plan to sell stakes to investors in a subsidiary that will run the governing body's tournaments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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