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10.11.2026 06:31:29
Ueki öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ueki veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 122,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 92,89 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 17,71 Milliarden JPY gegenüber 15,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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