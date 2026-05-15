Ueki: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ueki hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 105,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 113,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,59 Milliarden JPY – ein Plus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ueki 15,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Ueki hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 366,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 297,06 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ueki mit einem Umsatz von insgesamt 63,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at