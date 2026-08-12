Ueki: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ueki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 52,78 JPY. Im letzten Jahr hatte Ueki einen Gewinn von 53,43 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 14,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at