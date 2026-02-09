Ueki stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ueki gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 114,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 95,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at