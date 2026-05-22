UEM Land präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UEM Land stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,7 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at