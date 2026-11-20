UEM Land hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

UEM Land hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 474,9 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 417,8 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at