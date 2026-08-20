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20.08.2026 06:31:29
UEM Land vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
UEM Land hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz wurde auf 605,7 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 442,4 Millionen MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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