Uematsu Shokai präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Uematsu Shokai veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uematsu Shokai -5,130 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1,68 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uematsu Shokai 1,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at