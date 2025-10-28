Uematsu Shokai präsentierte Quartalsergebnisse

Uematsu Shokai hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 25,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uematsu Shokai noch ein Gewinn pro Aktie von 24,19 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,99 Prozent auf 1,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at