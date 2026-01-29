Uematsu Shokai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Uematsu Shokai veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,26 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at