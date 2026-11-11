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11.11.2026 06:31:29
UEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
UEX hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 46,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,16 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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