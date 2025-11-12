UEX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UEX veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,16 JPY. Im Vorjahresviertel hatte UEX 12,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,52 Prozent auf 12,09 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at