UEX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UEX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,26 JPY, nach 5,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UEX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 60,49 JPY gegenüber 84,18 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 49,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at