UEX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UEX lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,33 JPY gegenüber 36,04 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,04 Prozent auf 12,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte UEX 13,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at