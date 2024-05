Uflex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Uflex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 37,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 34,26 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,80 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 95,690 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 66,57 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 133,64 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 145,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at