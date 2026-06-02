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02.06.2026 06:31:29
Uflex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Uflex hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 27,15 INR gegenüber 23,34 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,56 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uflex einen Umsatz von 38,14 Milliarden INR eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 43,91 INR beziffert. Im Vorjahr waren 19,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 154,01 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Uflex 149,96 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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