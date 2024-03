UFO - Kabinenpersonal stimmt für Streiks bei Lufthansa und Tochter CityLine

Berlin (Reuters) - Beim Kabinenpersonal der Lufthansa und deren Tochter Lufthansa CityLine zeichnen sich Streiks ab.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO erklärte am Mittwoch, ihre Mitglieder hätten sich bei Urabstimmungen jeweils mit großer Mehrheit für Arbeitskämpfe ausgesprochen. Bei Lufthansa gab es demnach eine Zustimmungsquote von 96,3 Prozent und bei der Lufthansa CityLine sogar von 97,8 Prozent. "Die hohe Beteiligung an den Urabstimmungen zeigt uns, dass unsere Mitglieder unseren Forderungen eindeutig zustimmen und bereit sind, hierfür in den Arbeitskampf zu treten", sagte UFO-Chef Joachim Vázquez Bürger. Man werde jetzt weitere Schritte bewerten, verschiedene Streikszenarien prüfen und dann in Kürze darüber informieren.

"Die Verhandlungen mit dem Lufthansa-Konzern sind leider in beiden Airlines in einer Weise festgefahren, die uns aus unserer Sicht keine andere Option mehr ließ, als unsere Mitglieder über Streik als letztes Mittel abstimmen zu lassen", erklärte Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik bei UFO und Verhandlungsführer bei Lufthansa. "Wir bleiben auch weiterhin offen für angemessene Angebote und faire Lösungen des Arbeitgebers, um Streiks möglicherweise noch kurzfristig abzuwenden", betonte Vázquez Bürger.

