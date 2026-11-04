UFO Moviez India legte Quartalsergebnis vor

UFO Moviez India veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,65 INR. Im letzten Jahr hatte UFO Moviez India einen Gewinn von 1,94 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,29 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,11 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at