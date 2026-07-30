UFO Moviez India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UFO Moviez India hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat UFO Moviez India im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UFO Moviez India 1,07 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at