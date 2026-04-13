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13.04.2026 18:27:41

Ufo ruft für Mittwoch und Donnerstag erneut zu Lufthansa-Streik auf

DOW JONES--Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will die Lufthansa Group in dieser Woche erneut bestreiken. Nur drei Tage nach einem eintägigen Warnstreik kündigte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) an, am Mittwoch und Donnerstag alle Abflüge der Kernmarke Lufthansa von den Flughäfen Frankfurt und München sowie alle Abflüge der Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover zu bestreiken.

Zudem ist parallel zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa sowie der Eröffnung des neuen Besucherzentrums am Flughafen Frankfurt eine Kundgebung geplant. Zu der Veranstaltung werden auch hochrangige politische Vertreter, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz und der hessische Ministerpräsident, erwartet.

Die Gewerkschaft begründete die Eskalation ihres Arbeitskampfes damit, dass die Arbeitgeberseite bei der vor der Schließung stehenden Cityline nicht bereit sei, "eine verbindliche Absicherung in Form eines tariflichen Sozialplans für die Kabinenbeschäftigten zu schaffen". Bei der Kernairline dreht sich der Tarifkonflikt um einen neuen Manteltarifvertrag (MTV). "Auch nach dem Streik sieht die Gewerkschaft keine ausreichende Bewegung auf Arbeitgeberseite", teilte Ufo mit.

Die Lufthansa Group wird zudem seit gestern von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Bei der Kernairline Lufthansa, der Frachttochter Lufthansa Cargo und Cityline legen die Flugzeugführer die Arbeit am Montag und Dienstag nieder. Die Piloten bei Eurowings sind für Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Nach Angaben der VC wurden am Montag wegen des Streiks mehr als 700 Flüge gestrichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 12:27 ET (16:27 GMT)

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