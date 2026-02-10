Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|
10.02.2026 18:58:40
UFO ruft Kabinenpersonal der Lufthansa Cityline zu Warnstreik auf
DOW JONES--Die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) hat in Reaktion auf die öffentlich bekannt gegebene Schließung des Flugbetriebs der Lufthansa-Regionalfluggesellschaft Cityline das betroffene Kabinenpersonal zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch die "Weigerung des Arbeitgebers, über einen tariflichen Sozialplan zu verhandeln", führte die Flugbegleiter-Gewerkschaft zur Begründung an. In einer Mitgliederbefragung hätten sich über 98 Prozent der teilnehmenden UFO-Mitglieder bei Lufthansa Cityline für Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen. Stattfinden soll der Warnstreik am Donnerstag. Ganztätig bestreikt werden alle Abflüge der Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2026 12:59 ET (17:59 GMT)
