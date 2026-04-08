Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
08.04.2026 18:21:40
Ufo ruft Lufthansa-Kabinenpersonal für Freitag zum Streik auf
DOW JONES--Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Kernmarke Lufthansa sowie der Zubringerfluggesellschaft Cityline für Freitag zum Streik aufgerufen. Wie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mitteilte, sollen am 10. April im Zeitraum von 00:01 bis 22:00 Uhr alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München bestreikt werden sowie alle Abflüge der Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.
Ende März hatten die Ufo-Mitglieder in Urabstimmungen mit klaren Mehrheiten für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt.
"Wir haben die Osterfeiertage bewusst von Arbeitskampfmaßnahmen ausgenommen, um die Auswirkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten", sagte Ufo-Vorsitzender Joachim Vázquez Bürger. "Dass es nun dennoch zu Beeinträchtigungen bei der Rückkehr aus den Ferien kommen kann, ist uns sehr bewusst und wir bedauern das ausdrücklich. Umso klarer ist aber auch: Diese Situation wäre vermeidbar gewesen." Die Verantwortung liege auf Seiten des Arbeitgebers.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 12:22 ET (16:22 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:11
|ROUNDUP: Lufthansa kann Streiks auch in der Krise nicht stoppen (dpa-AFX)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:04
|Condor erfindet sich neu - Operativer Gewinn steigt (dpa-AFX)
|
11:14
|Lufthansa will 'verantwortungslosen' Streik kontern (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
08.04.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.025 Pkt - Lufthansa sehr schwach (Dow Jones)
Analysen zu Lufthansa AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,65
|-3,16%
|Lufthansa AG
|7,84
|-1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.