06.11.2026 10:51:41

UFO und Condor schließen neuen Manteltarifvertrag für Kabinenpersonal ab

DOW JONES--Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) und die Fluggesellschaft Condor haben einen neuen Manteltarifvertrag für das Kabinenpersonal abgeschlossen. Das gemeinsame Tarifwerk tritt am 1. Januar 2027 in Kraft und führt die bisher nach Eintrittsdatum unterschiedenen Regelungen zusammen, wie UFO mitteilte. Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen mehr garantierte freie Tage, eine verbesserte Planbarkeit von Dienstplänen und Dienstplanwünschen sowie eine grundlegend überarbeitete Bewertung der Arbeitsbelastung im Flugdienst. Zudem wurden die Regelungen für den Bereitschaftsdienst modernisiert.

Dem Vertragstext ging ein im Februar 2026 vereinbartes Eckpunktepapier voraus. Die finalen Verhandlungen standen laut UFO unter "außergewöhnlich schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" wie stark gestiegenen Kerosinpreisen sowie hohen staatlichen Steuern und Gebühren. Mit dem Abschluss verbindet die Gewerkschaft die Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie die Perspektive für Neueinstellungen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 04:52 ET (09:52 GMT)

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