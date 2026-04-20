People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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20.04.2026 12:55:20
UFOs: 'Most are reported by people out for an evening smoke'
Hansjürgen Köhler has been a volunteer UFO hunter for more than 50 years. He sees his work as scientific investigation, but sometimes also as caring for others.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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