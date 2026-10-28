Universal Forest Products Aktie
WKN: 919113 / ISIN: US9135431040
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28.10.2026 21:19:08
UFP Industries, Inc. Reports Drop In Q3 Profit
(RTTNews) - UFP Industries, Inc. (UFPI) reported earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $58.633 million, or $1.05 per share. This compares with $75.542 million, or $1.29 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $1.732 billion from $1.559 billion last year.
UFP Industries, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.633 Mln. vs. $75.542 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $1.29 last year. -Revenue: $1.732 Bln vs. $1.559 Bln last year.
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