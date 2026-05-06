UFP Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

UFP Technologies hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UFP Technologies 2,21 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 154,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 148,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at