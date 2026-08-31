UFP Technologies Aktie

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WKN: 891541 / ISIN: US9026731029

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31.08.2026 22:50:01

UFP Technologies Director Cynthia Feldmann Sells 1,000 Shares

Cynthia L. Feldmann, a Director at UFP Technologies (NASDAQ:UFPT), sold 1,000 shares of common stock on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($324.26); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($319.86).UFP Technologies is a mid-cap medical device component manufacturer with a market capitalization of $2.3 billion and TTM revenues of $631.6 million, demonstrating strong profitability with TTM net income of $72.3 million. The company has generated significant shareholder value, with a one-year stock price appreciation of 43.5% as of this writing, reflecting investor confidence in its specialized manufacturing capabilities and exposure to growing medical device markets. UFP's competitive advantage derives from its proprietary expertise in advanced foam, film, and plastic engineering combined with its established relationships with leading medical device manufacturers and healthcare providers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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