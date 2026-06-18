UFP Technologies Aktie

UFP Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891541 / ISIN: US9026731029

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18.06.2026 21:12:02

UFP Technologies Director Sells $287,000 After Option Exercise as Shares Stay Flat

Cynthia L. Feldmann, a director of UFP Technologies (NASDAQ:UFPT), reported the exercise of 1,200 stock options and the immediate sale of all resulting shares on June 12, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($239.29).UFP Technologies is a leading supplier of engineered solutions for the healthcare and medical device industries, leveraging advanced materials and custom fabrication capabilities at scale. The company’s strategy centers on high-value, single-use medical components and protective packaging, enabling strong relationships with original equipment manufacturers across regulated end markets. Diversification into adjacent sectors such as automotive and aerospace further strengthens its competitive position and revenue stability.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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