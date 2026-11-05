UFP Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UFP Technologies präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,11 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat UFP Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 172,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at