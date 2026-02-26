UFP Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UFP Technologies hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UFP Technologies ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent auf 148,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,75 USD gegenüber 7,58 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 602,80 Millionen USD – ein Plus von 19,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem UFP Technologies 504,42 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at