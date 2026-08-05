UFP Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UFP Technologies hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,68 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent auf 174,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at