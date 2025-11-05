|
UFP Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
UFP Technologies hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154,6 Millionen USD – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UFP Technologies 145,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
