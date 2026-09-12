OYO Aktie
WKN: 883096 / ISIN: JP3174600001
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12.09.2026 13:43:27
Uganda lays 'boy king' Oyo to rest amid succession row
A funeral is underway for King Oyo Nyimba, who was crowned in the Tooro Kingdom in 1995 aged just 3. His death at 34 has triggered a dispute over a successor as rumors abound of possible heirs born out of wedlock.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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