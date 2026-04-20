Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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20.04.2026 16:51:23
Ugandan military reports rescue of some 200 hostages from ADF militants in eastern DRC
Uganda's military has said that it and forces from the neighboring Democratic Republic of Congo freed some 200 hostages in eastern DRC in a joint operation against Islamist militants known as the ADF.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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