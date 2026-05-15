Ugar Sugar Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ugar Sugar Works äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,89 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,440 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,66 Prozent auf 14,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at