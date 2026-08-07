Ugar Sugar Works präsentierte Quartalsergebnisse

Ugar Sugar Works lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,220 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ugar Sugar Works in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,78 Milliarden INR im Vergleich zu 3,56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at